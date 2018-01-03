Врио губернатора Приморского края сообщил о росте товарооборота с Китаем почти на $2,5 млрд
В Приморском крае отметили рост товарооборота с Китаем. Увеличение суммы составило почти $2,5 млрд, сообщил врио губернатора региона Андрей Тарасенко. В относительном выражении показатель вырос на 14%.
«Прежде всего данный год в рамках экономического сотрудничества Приморья с Китаем был отмечен увеличением двустороннего товарооборота. На сегодня были подведены результаты за 9 месяцев, рост составил 14%. В финансовом выражении это почти $2,5 млрд», — цитируют СМИ врио губернатора Приморского края.
Тарасенко сообщил, что доля Китая в суммарном внешнеторговом обороте региона составляет 52%.
«Прежде всего данный год в рамках экономического сотрудничества Приморья с Китаем был отмечен увеличением двустороннего товарооборота. На сегодня были подведены результаты за 9 месяцев, рост составил 14%. В финансовом выражении это почти $2,5 млрд», — цитируют СМИ врио губернатора Приморского края.
Тарасенко сообщил, что доля Китая в суммарном внешнеторговом обороте региона составляет 52%.
Автор: Валерий Антонов