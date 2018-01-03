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В Великобритании стартовали продажи нового Kia Sorento
В Великобритании с 1 января стартовали долгожданные продажи модернизированного Kia Sorento. В Россию автомобиль приедет не раньше февраля.

В Великобритании стартовали продажи нового Kia Sorento


Семиместный Kia Sorento получит видоизмененные колесные диски, панорамную крышу, противотуманные фонари, переднюю оптику, задние фары, современные системы помощи водителю. Под капотом новинки инженеры установили несколько разных силовых установок: 2,2 литра и 188 «лошадей», 2,2 литра и 200 «лошадей», 3,5 литра и 249 «лошадей». Перед российским потребителем предстанут только первые два варианта.

На рынке Британии стоимость Kia Sorento будет варьироваться от 41 тыс. до 42 тыс. фунтов. В самой дорогой спортивной модели появится панорамная крыша, кожаный салон, камера кругового обзора, круиз-контроль.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:55
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