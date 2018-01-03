Porsche начала продажи меда собственного производства
Автомобильная компания Porsche начала развивать производство в новой сфере. Немецкий бренд выпустил мед. Для этих целей были собраны 25 колоний пчел, которые расположили на территории возле завода в Лейпциге. На сегодня пчелы уже отправились в спячку, а собранные ими 400 кг продукта отправлены в центр взаимодействия с клиентами.
Все насекомые размещены в заповеднике, суммарная площадь которого составляет 132 га. Кроме пчел, эта земля используется для жизни многими видами птиц, рептилиями, земноводными. Там можно увидеть зубров, оленей, диких лошадей, зайцев. При этом особой гордостью работники заповедника считают летучих мышей.
Пчелы в 25 колониях достигают численности в 1,5 млн насекомых. Отмечается, что фирма Porsche приняла решение о выпуске меда весной 2017-го в целях сохранения популяции пчел на территории Германии. Насекомые пострадали из-за пестицидов, паразитов, вирусов, бактерий, иных факторов. Теоретически 25 колоний могут производить не 400 кг, а 1,5 тонны меда. Продукт от известной автомобильной марки получил название Turbienchen, что можно перевести как «Турбомед».
Все насекомые размещены в заповеднике, суммарная площадь которого составляет 132 га. Кроме пчел, эта земля используется для жизни многими видами птиц, рептилиями, земноводными. Там можно увидеть зубров, оленей, диких лошадей, зайцев. При этом особой гордостью работники заповедника считают летучих мышей.
Пчелы в 25 колониях достигают численности в 1,5 млн насекомых. Отмечается, что фирма Porsche приняла решение о выпуске меда весной 2017-го в целях сохранения популяции пчел на территории Германии. Насекомые пострадали из-за пестицидов, паразитов, вирусов, бактерий, иных факторов. Теоретически 25 колоний могут производить не 400 кг, а 1,5 тонны меда. Продукт от известной автомобильной марки получил название Turbienchen, что можно перевести как «Турбомед».
Автор: Валерий Антонов