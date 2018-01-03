В ноябре 2017 года сегмент SUV взял рекордную долю рынка России
Согласно итогам минувшего ноября 2017 года, сегмент SUV получил рекордную долю непосредственно в рынке России. Соответствующими сведениями с общественностью делится агентство “Автостат”.
Так, в течение ноября на рынке РФ удалось успешно реализовать порядка 61,1 тысячи авто сегмента SUV. Указанная сумма равносильная показателю в 43,7% от общей доли отечественного рынка. Кроме того, уточняют эксперты, это наиболее высокий показатель для SUV-сегмента с ноября 2014 года, когда суммарная рыночная доля кроссоверов, а также внедорожников составляла свыше 44%.
Помимо этого, согласно заявлениям специалистов, в абсолютном выражении общие продажи авто, представляющие сегмент SUV, непосредственно в ноябре прошлого года побили свой прошлый рекорд. До этого периода наибольшее число такого транспорта удалось продать в декабре 2014, когда жители России приобрели почти 108 тысяч транспортных средств из вышеупомянутой категории. Отмечалось наличие такого ажиотажного спроса предшествовавшим этому процессу падению курса рубля.
Так, в течение ноября на рынке РФ удалось успешно реализовать порядка 61,1 тысячи авто сегмента SUV. Указанная сумма равносильная показателю в 43,7% от общей доли отечественного рынка. Кроме того, уточняют эксперты, это наиболее высокий показатель для SUV-сегмента с ноября 2014 года, когда суммарная рыночная доля кроссоверов, а также внедорожников составляла свыше 44%.
Помимо этого, согласно заявлениям специалистов, в абсолютном выражении общие продажи авто, представляющие сегмент SUV, непосредственно в ноябре прошлого года побили свой прошлый рекорд. До этого периода наибольшее число такого транспорта удалось продать в декабре 2014, когда жители России приобрели почти 108 тысяч транспортных средств из вышеупомянутой категории. Отмечалось наличие такого ажиотажного спроса предшествовавшим этому процессу падению курса рубля.
Автор: Марина Вебер