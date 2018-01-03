Playboy Enterprises хочет отказаться от печатной версии журнала
Playboy Enterprises хочет навсегда отказаться от печатной версии глянцевого журнала. Окончательное, а для кого-то и роковое решение о судьбе самого популярного и скандального в мире мужского издания еще не принято.
«Глянец уходит в прошлое, а мир Playboy намного интереснее и обширнее, чем просто журнал», - рассказал глава компании Бен Кон. В последние годы спрос на журнал упал, тираж сократился, доходы перестали покрывать расходы. Основным источником Playboy Enterprises стало не издание, а передача прав на использование его имени при выпуске другой продукции. Чаще всего название покупали для повышения привлекательности казино или ночных клубов.
Напомним, основатель журнала Хью Хефнер скончался в прошлом году в 91-летнем возрасте.
«Глянец уходит в прошлое, а мир Playboy намного интереснее и обширнее, чем просто журнал», - рассказал глава компании Бен Кон. В последние годы спрос на журнал упал, тираж сократился, доходы перестали покрывать расходы. Основным источником Playboy Enterprises стало не издание, а передача прав на использование его имени при выпуске другой продукции. Чаще всего название покупали для повышения привлекательности казино или ночных клубов.
Напомним, основатель журнала Хью Хефнер скончался в прошлом году в 91-летнем возрасте.
Автор: Джанабилова Татьяна П