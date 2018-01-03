Сбербанк посоветовал сбрасывать звонки мошенников и перезванивать работникам банка
В Сбербанке сообщили о способе борьбы против мошенников. Работники кредитного учреждения призвали сохранять бдительность и уделять внимание телефонным номерам, с которых производится звонок под видом сотрудников банка. По словам зампредседателя правления учреждения Станислава Кузнецова, мошенники нередко проводят подобные схемы для кражи средств. В случае поступления подозрительного звонка от человека, представившегося работником Сбербанка, зампред дал рекомендацию сбросить связь и связаться с колл-центром банка в целях уточнения данных.
«Во-первых, мы никогда не совершаем звонки и не заявляем клиентам о приостановке действия карты через час либо два, из-за чего якобы требуются срочные действия с их стороны. Когда вы получаете подобные звонки — они, к сожалению, случаются — это совершенно точно действия мошенников», — сообщил Кузнецов.
В случае получения подозрительных sms о том, что будет иметь место блокирование карты, также предлагается перезвонить по одному из номеров кредитного учреждения для предупреждения о мошенниках. Кузнецов призвал не верить этому, поскольку Сбербанк никогда не посылает подобных сообщений. В соответствии со словами зампреда, злоумышленники маскируются под номера Сбербанка.
«Во-первых, мы никогда не совершаем звонки и не заявляем клиентам о приостановке действия карты через час либо два, из-за чего якобы требуются срочные действия с их стороны. Когда вы получаете подобные звонки — они, к сожалению, случаются — это совершенно точно действия мошенников», — сообщил Кузнецов.
В случае получения подозрительных sms о том, что будет иметь место блокирование карты, также предлагается перезвонить по одному из номеров кредитного учреждения для предупреждения о мошенниках. Кузнецов призвал не верить этому, поскольку Сбербанк никогда не посылает подобных сообщений. В соответствии со словами зампреда, злоумышленники маскируются под номера Сбербанка.
Автор: Валерий Антонов