В 2017 году торговля Украины с РФ выросла больше, чем с ЕС
Согласно итогам 2017 года, объемы торговли непосредственно между Украиной и Россией выросли больше, нежели с государствами ЕС. Соответствующий отчет предоставлен накануне украинским Нацбанком.
Так, за период с января и до начала декабря товарооборот между РФ и Украиной показал рост до 9,36 млрд долларов, что практически на 28,6% выше, нежели год назад. Одновременно с этим объемы торговли между Киевом и ЕС составили в сумме порядка 29,3 млрд, и это на 27,6% выше прежних результатов. Кроме того, за указанные 11 месяцев импорт в страну товаров из России достиг отметки в 6,3 млрд, что говорит о его росте на 36,8%. Экспорт разного рода продукции из Украины в соседнее государство за аналогичный отрезок времени оказался почти на 12% больше, чем в 2016, показав увеличение до 3,06 млрд.
Что до экспорта из Украины в ЕС, то в данном случает объемы последнего успели подскочить на 32,7%, остановившись на отметке в 12,8 млрд долларов. Из Евросоюза поставки товаров достигли результата в 16,5 млрд, а это свидетельствует о почти 24-процентном росте.
Так, за период с января и до начала декабря товарооборот между РФ и Украиной показал рост до 9,36 млрд долларов, что практически на 28,6% выше, нежели год назад. Одновременно с этим объемы торговли между Киевом и ЕС составили в сумме порядка 29,3 млрд, и это на 27,6% выше прежних результатов. Кроме того, за указанные 11 месяцев импорт в страну товаров из России достиг отметки в 6,3 млрд, что говорит о его росте на 36,8%. Экспорт разного рода продукции из Украины в соседнее государство за аналогичный отрезок времени оказался почти на 12% больше, чем в 2016, показав увеличение до 3,06 млрд.
Что до экспорта из Украины в ЕС, то в данном случает объемы последнего успели подскочить на 32,7%, остановившись на отметке в 12,8 млрд долларов. Из Евросоюза поставки товаров достигли результата в 16,5 млрд, а это свидетельствует о почти 24-процентном росте.
Автор: Марина Вебер