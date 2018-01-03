Роспотребнадзор нашел в свердловских магазинах сотни опасных новогодних подарков
Роспотребнадзор нашел в свердловских магазинах сотни опасных новогодних подарков. Сведения о результатах инспекции, проводимой с ноября по декабрь, предоставлены в отчете ведомства.
Чиновники проверили 22 компании, реализующие сладкие новогодние наборы. 15 организаций работали с нарушением санитарных норм и закона о защите потребительских прав. Что касается самих подарков, то в 700 из 2500 зафиксированы грубые нарушения правил маркировки и сопроводительной документации.
Роспотренбнадзор составил 17 административных протоколов на общую сумму в 116,5 тыс. рублей. Все дела переданы в вышестоящие инстанции для рассмотрения.
Ранее ведомство выявило нарушения в товарах из КНР.
Чиновники проверили 22 компании, реализующие сладкие новогодние наборы. 15 организаций работали с нарушением санитарных норм и закона о защите потребительских прав. Что касается самих подарков, то в 700 из 2500 зафиксированы грубые нарушения правил маркировки и сопроводительной документации.
Роспотренбнадзор составил 17 административных протоколов на общую сумму в 116,5 тыс. рублей. Все дела переданы в вышестоящие инстанции для рассмотрения.
Ранее ведомство выявило нарушения в товарах из КНР.
Автор: Джанабилова Татьяна П