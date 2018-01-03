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На автосалоне в Детройте могут дебютировать Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500
В рамках автомобильного салона в Детройте может состояться премьера Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500. По информации от организаторов мотор-шоу, мероприятие пройдет в Cobo Centre в закрытом режиме до 16 января, а свободный доступ откроется 20 января.

На автосалоне в Детройте могут дебютировать Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500


Аналитики отметили, что в рамках автомобильного салона будут показаны почти все те же транспортные средства, что и в Лос-Анджелесе. В то же время в Детройте презентуют эксклюзивные машины для внутреннего североамериканского рынка. Среди премьер стоит выделить VW Jetta, Infiniti Sedan и Lexus Flagship SUV. Большую часть шорт-листа составят седаны и кроссоверы.

Также среди премьер будут Corvette C8 и Ford Mustang Shelby GT500, которые станут первыми транспортными средствами нового поколения. На выставке презентуют и несколько грузовиков и внедорожников, среди которых последняя вариация Mercedes-Benz G-Class, а также Chevrolet Silverado.

Среди всех анонсов на автомобильном салоне технические характеристики были обнародованы только к Corvette C8. Транспортное средство получило силовой агрегат на 4 литра с турбонаддувом при мощности в 700 лошадиных сил. Сведения о всех остальных автомобилях будут обнародованы на самом мероприятии.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:31
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