Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей
Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей или 285 тыс. долларов. Лот появился на электронной торговой площадке eBay. Сведения предоставлены порталом motor1.
Итальянский автоконцерн собрал лимитированную серию суперкаров LaFerrari, состоящую из 710 моделей. Выставленный на продажу мотор V12 проработал недолго – 322 километра пробега. Что стало с автомобилем, в котором он стоял, не сообщается.
Под капотом лимитированных Ferrari LaFerrari стояла силовая установка объемом на 6,3 литра, способная генерировать отдачу в 800 «лошадей». Реализуемый на аукционе мотор предлагается без 163-сильного электроагрегата, входившего в стандартную комплектацию.
Второй лот продавца – мощный спорткар Ferrari 458 Special стоимостью в 55 тыс. долларов. При покупке двух позиций владелец обещает сделать скидку.
Ранее в продаже появился Ferrari FXX.
Итальянский автоконцерн собрал лимитированную серию суперкаров LaFerrari, состоящую из 710 моделей. Выставленный на продажу мотор V12 проработал недолго – 322 километра пробега. Что стало с автомобилем, в котором он стоял, не сообщается.
Под капотом лимитированных Ferrari LaFerrari стояла силовая установка объемом на 6,3 литра, способная генерировать отдачу в 800 «лошадей». Реализуемый на аукционе мотор предлагается без 163-сильного электроагрегата, входившего в стандартную комплектацию.
Второй лот продавца – мощный спорткар Ferrari 458 Special стоимостью в 55 тыс. долларов. При покупке двух позиций владелец обещает сделать скидку.
Ранее в продаже появился Ferrari FXX.
Автор: Джанабилова Татьяна П