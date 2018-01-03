Руководство авиакомпании Delta Air Lines ее сотрудники обвинили в антисемитизме
Сотрудники базирующейся в США авиакомпании Delta Air Lines выдвинули обвинения в антисемитизме, направленные в адрес руководства фирмы. Соответствующий иск накануне поступил в бруклинский суд.
Обвинения поступили в адрес Delta Air Lines от пяти бортпроводников, и если некоторые из них прежде были уволены, другие до сих пор являются членами команды компании. Авторы иска утверждают, что у перевозчика из США отмечается явное предубеждение непосредственно в отношении работников-евреев. Аналогичная ситуации имеет место в случае с пассажирами рейсов, которые следуют в Израиль. В Delta Air Lines якобы полагают, что пассажирам и работникам-евреям доверять не следует, поскольку они ведут себя неподобающим образом и могут быть агрессивными.
В иске против перевозчика имеются сведения о том, что компания выражает свое недовольство тем сотрудникам, которые предоставляют льготное оформление билетов гражданам, направляющимся в Тель-Авив, и за это даже можно получить предупреждение. При этом представители Delta Air Lines такого рода обвинения решительно отрицают.
Обвинения поступили в адрес Delta Air Lines от пяти бортпроводников, и если некоторые из них прежде были уволены, другие до сих пор являются членами команды компании. Авторы иска утверждают, что у перевозчика из США отмечается явное предубеждение непосредственно в отношении работников-евреев. Аналогичная ситуации имеет место в случае с пассажирами рейсов, которые следуют в Израиль. В Delta Air Lines якобы полагают, что пассажирам и работникам-евреям доверять не следует, поскольку они ведут себя неподобающим образом и могут быть агрессивными.
В иске против перевозчика имеются сведения о том, что компания выражает свое недовольство тем сотрудникам, которые предоставляют льготное оформление билетов гражданам, направляющимся в Тель-Авив, и за это даже можно получить предупреждение. При этом представители Delta Air Lines такого рода обвинения решительно отрицают.
Автор: Марина Вебер