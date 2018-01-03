В Москве в 2017 году театры и концерты посетили более 4,5 миллионов человек
В Москве в 2017 году театры и концерты посетили более 4,5 миллиона человек. По информации от столичного департамента культуры, большая часть зрителей была туристами.
«В 2017 году примерно 4,5 миллиона жителей и гостей города посетили всевозможные развлекательные мероприятия. Среди них самыми популярными стали Спорткомплекс Олимпийский и несколько театров, в которых проходили премьеры постановок», - сообщили в пресс-центре столичного департамента культуры.
В текущем году в силу вступает новый культурный проект «Москва – театральная столица», в рамках которого будут организованы отдельные уличные площадки для независимых постановок и уличных артистов. В то же время большая часть новых заведений будет работать исключительно на общественных началах, но по поводу места получения инвестиций пока ничего не известно.
По словам Сергея Собянина, первым спектаклем под открытым небом станет «Путешествие в Рождество». Мэр Москвы отметил, что будет лично присутствовать на премьере независимой постановки, которая запланирована на середину января текущего года. Сама программа внедрена на весь год и затронет не только столицу, но и весь регион.
«В 2017 году примерно 4,5 миллиона жителей и гостей города посетили всевозможные развлекательные мероприятия. Среди них самыми популярными стали Спорткомплекс Олимпийский и несколько театров, в которых проходили премьеры постановок», - сообщили в пресс-центре столичного департамента культуры.
В текущем году в силу вступает новый культурный проект «Москва – театральная столица», в рамках которого будут организованы отдельные уличные площадки для независимых постановок и уличных артистов. В то же время большая часть новых заведений будет работать исключительно на общественных началах, но по поводу места получения инвестиций пока ничего не известно.
По словам Сергея Собянина, первым спектаклем под открытым небом станет «Путешествие в Рождество». Мэр Москвы отметил, что будет лично присутствовать на премьере независимой постановки, которая запланирована на середину января текущего года. Сама программа внедрена на весь год и затронет не только столицу, но и весь регион.
Автор: Махов Артем