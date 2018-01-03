Ученые: Питьевая вода может убить младенцев до полугода
Ученые рассказали, почему младенцы должны находиться на грудном вскармливании. Оказалось, питьевая вода в возрасте до полугода может вызвать «опьянение», недоедание, судороги и даже смерть.
Вода – ключ к здоровью взрослых, но маленьким детям она не нужна. Замена грудного молока на другую жидкость может привести к снижению уровня натрия, который необходим для обработки питательных веществ. Сотрудники американской академии педиатрии советуют родителям кормить детей до шести месяцев только грудным молоком. Если это невозможно, то смесью. Давать в этом возрасте воду и перетертые продукты не стоит.
Грудное молоко состоит на 88% из воды, поэтому, когда родители начинают дополнительно давать воду, ребенок недополучит калории, необходимые для роста и развития. В 2015 году в Грузии скончался один 10-месячный ребенок, который обессилил из-за питьевой воды, даваемой родителями.
Ученые советуют вводить воду после 6 месяцев, но не более 4 унций в день. Если ребенок отказывается от жидкости, не стоит ее вливать принудительно.
Ранее исследователи рассказали, что вода повышает интеллект.
Вода – ключ к здоровью взрослых, но маленьким детям она не нужна. Замена грудного молока на другую жидкость может привести к снижению уровня натрия, который необходим для обработки питательных веществ. Сотрудники американской академии педиатрии советуют родителям кормить детей до шести месяцев только грудным молоком. Если это невозможно, то смесью. Давать в этом возрасте воду и перетертые продукты не стоит.
Грудное молоко состоит на 88% из воды, поэтому, когда родители начинают дополнительно давать воду, ребенок недополучит калории, необходимые для роста и развития. В 2015 году в Грузии скончался один 10-месячный ребенок, который обессилил из-за питьевой воды, даваемой родителями.
Ученые советуют вводить воду после 6 месяцев, но не более 4 унций в день. Если ребенок отказывается от жидкости, не стоит ее вливать принудительно.
Ранее исследователи рассказали, что вода повышает интеллект.
Автор: Джанабилова Татьяна П