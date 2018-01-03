Тестовый Mercedes-Benz GLA замечен на дорогах Германии
Тестовая версия Mercedes-Benz GLA была замечена на дорогах Германии. После проведения подробного анализа, эксперты пришли к выводу, что речь касается нового поколения компакт-кросса GLA. Архитектура модели окажется идентична той, которая использовалась в составе A-Class.
Эксперты подчеркивают, что на снимках показан новый Mercedes-Benz GLA, несмотря на то, что транспортное средство отличается малым клиренсом по причине интегрированных расширителей для колесных арок. Кроссовер станет отличаться новыми кузовными панелями, а также колесами более крупного диаметра с изменённым клиренсом.
Под капотом будет расположен двигатель объемом 1,3 литра. Силовой агрегат создавался при участии специалистов из Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, а также Daimler. Итоговая производительность составит 115-160 «лошадей» в зависимости от модификации. Основная отличительная черта новинки состоит в добавлении новой медиасистемы MBUX, использующей 2 дисплея диагональю 7 и 10 дюймов.
Эксперты подчеркивают, что на снимках показан новый Mercedes-Benz GLA, несмотря на то, что транспортное средство отличается малым клиренсом по причине интегрированных расширителей для колесных арок. Кроссовер станет отличаться новыми кузовными панелями, а также колесами более крупного диаметра с изменённым клиренсом.
Под капотом будет расположен двигатель объемом 1,3 литра. Силовой агрегат создавался при участии специалистов из Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, а также Daimler. Итоговая производительность составит 115-160 «лошадей» в зависимости от модификации. Основная отличительная черта новинки состоит в добавлении новой медиасистемы MBUX, использующей 2 дисплея диагональю 7 и 10 дюймов.
Автор: Валерий Антонов