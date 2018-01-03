Ученые: Солнцезащитный крем нужно использовать зимой из-за низкого положения солнца
Исследователи из США рассказали, что солнцезащитный крем стоит использовать не только летом, но и зимой. По словам специалистов, из-за большого количества ультрафиолета при расположении светила ниже, чем обычно, у человека могут развиваться всевозможные недуги, среди которых рак кожи.
В ходе опыта на короткошерстных животных удалось установить, что ультрафиолет в зимнее время еще более сильно сказывается на появлении морщин на теле. В частности, он поражает клетки эпителиальных тканей, что приводит к их быстрому износу. У кожи могут пропасть четкая однотонная пигментация и упругость, что в конечном итоге приведет к образованию морщин.
В зимнее время лучи имеют структуру UVB, которая наиболее опасна для человека. По словам специалистов, старение кожи в первую очередь вызывается наличием большого количества радиационных элементов. Кроме того, из-за снижения количества UVA-лучей эпителий не получает должного количества питательного света.
По словам специалистов, наиболее опасным для кожи Солнце становится при расположении примерно в 80 градусов по отношению к Земле. Из-за особого наклона лучей их структура изменяется, ввиду чего сквозь озоновый слой доходит значительно большее количество ультрафиолета.
В ходе опыта на короткошерстных животных удалось установить, что ультрафиолет в зимнее время еще более сильно сказывается на появлении морщин на теле. В частности, он поражает клетки эпителиальных тканей, что приводит к их быстрому износу. У кожи могут пропасть четкая однотонная пигментация и упругость, что в конечном итоге приведет к образованию морщин.
В зимнее время лучи имеют структуру UVB, которая наиболее опасна для человека. По словам специалистов, старение кожи в первую очередь вызывается наличием большого количества радиационных элементов. Кроме того, из-за снижения количества UVA-лучей эпителий не получает должного количества питательного света.
По словам специалистов, наиболее опасным для кожи Солнце становится при расположении примерно в 80 градусов по отношению к Земле. Из-за особого наклона лучей их структура изменяется, ввиду чего сквозь озоновый слой доходит значительно большее количество ультрафиолета.
Автор: Махов Артем