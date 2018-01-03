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Елена Малышева: Антидот и вода помогут в борьбе с похмельем
После новогодних праздников многие граждане могут страдать из-за похмелья, но Елена Малышева рассказала, каким образом можно решить проблему. По словам телеведущей, главными в этом деле являются антидот и вода.

Елена Малышева: Антидот и вода помогут в борьбе с похмельем


По словам Малышевой, этанол можно считать достаточно сильным ядом, и, если печень не успевает осилить нагрузку, может отмечаться отравление. Прежде всего при сильном похмелье важно принять аспирин, который является своего рода антидотом. Он способен в заметной степени ослабить неприятные симптомы, а именно головную боль, а также головокружение. Не менее важно после бурного застолья потреблять достаточные объемы воды или же солевого раствора. Впрочем, если ни один из предложенных методов не стал эффективным, лучше всего отправиться в больницу, где такого рода проблемы решаются достаточно оперативно.

Елена Малышева добавила, что огуречный рассол тоже может оказаться кстати, но только от соленых огурцов, а не маринованных. Впрочем, врач убеждена, что наиболее верный выход — отказаться от алкоголя даже в незначительных объемах.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:03
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