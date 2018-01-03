Отец певицы Эми Уайнхаус продолжает ночами общаться с ее призраком
Британская певица Эми Уайнхаус, скончавшаяся в 2011 году, стала призраком. По ночам звезда перевоплощается в дрозда и приходит пообщаться с отцом.
Отец Уайнхаус рассказал, что продолжает общаться с дочерью со дня ее смерти. Дух всегда сидит ночью на его кровати, смотрит, иногда принимает разные обличья. Мужчине приятно осознавать, что его красавица-дочь рядом и помнит о нем.
Эми Уайнхаус прославилась своей необычной манерой исполнения. В начале 2000-х артистку признали одной из лучших певиц. В 27 лет звезда скончалась от алкогольной интоксикации.
Отец Уайнхаус рассказал, что продолжает общаться с дочерью со дня ее смерти. Дух всегда сидит ночью на его кровати, смотрит, иногда принимает разные обличья. Мужчине приятно осознавать, что его красавица-дочь рядом и помнит о нем.
Эми Уайнхаус прославилась своей необычной манерой исполнения. В начале 2000-х артистку признали одной из лучших певиц. В 27 лет звезда скончалась от алкогольной интоксикации.
Автор: Джанабилова Татьяна П