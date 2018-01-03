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Пугачева сравнила Фадеева со «стареющим неудачником» и призвала самому сделать Новогодний огонек
Алла Пугачева призвала Макса Фадеева не ворчать, как «стареющий неудачник», а самому сделать новогодние огоньки в новом формате. Примадонна дала соответствующий комментарий в Instagram под публикацией продюсера. Фадеев выразил уверенность, что мероприятия могли быть более прогрессивными.

Пугачева сравнила Фадеева со «стареющим неудачником» и призвала самому сделать Новогодний огонек


«Уже минул год с того времени, как была поднята волна недовольства общества относительно формата проведения Новогодних огоньков. На протяжении всего текущего года телевизионные руководители давали обещания, что в наступающем году будет все иначе, а новые передачи не станут похожими на те, что выпускались каналами прежде. Мне теперь интересно - а правда хоть что-то поменялось? Кто смотрел ТВ в новогоднюю ночь, поделитесь своими впечатлениями. Смогли “огоньки” выйти на новый уровень? Понравилось вам?» - спрашивает подписчиков Максим Фадеев.

Многие похвалили новогоднее выступление Аллы Пугачевой с композицией «Я летала». В Instagram продюсера отметилась и сама певица.

«Что все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? Не «мути», не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь. Говорю тебе это из любви к тебе и твоему творчеству. Ты гений. Занимайся своим делом. Это у тебя круто получается. С Новым годом! ПУГАЧЕВА АЛЛА», - обратилась к продюсеру артистка.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:29
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