Актер Крис Зилка позвал 36-летнюю Пэрис Хилтон замуж
Имеющий русские корни актер Крис Зилка после длительных отношений решился позвать 36-летнюю Пэрис Хилтон замуж. По данным массмедиа, на такой шаг 32-летний мужчина отважился во время совместного отдыха в Аспене.
О таком радостном событии Пэрис Хилтон рассказала поклонникам сама посредством страницы в Instagram. Она поделилась роликом, подписав его как “самый романтичный момент в моей жизни”. На записи Крис Зилк во время катания с актрисой на горнолыжном склоне неожиданно становится на одно колено, открывая перед возлюбленной коробочку с кольцом и предлагая выйти за него. 36-летняя теледива соглашается без раздумий, целует своего избранника и сразу же надевает кольцо с внушительных размеров камнем.
Также Пэрис Хилтон поделилась трогательным постом, где выразила своей восторг от того, что получила предложение руки и сердца от человека, которого считает любовью всей своей жизни. Поклонники начали активно поздравлять светскую львицу, но пока остается неизвестным, когда пара планирует официально сыграть свадьбу.
О таком радостном событии Пэрис Хилтон рассказала поклонникам сама посредством страницы в Instagram. Она поделилась роликом, подписав его как “самый романтичный момент в моей жизни”. На записи Крис Зилк во время катания с актрисой на горнолыжном склоне неожиданно становится на одно колено, открывая перед возлюбленной коробочку с кольцом и предлагая выйти за него. 36-летняя теледива соглашается без раздумий, целует своего избранника и сразу же надевает кольцо с внушительных размеров камнем.
Также Пэрис Хилтон поделилась трогательным постом, где выразила своей восторг от того, что получила предложение руки и сердца от человека, которого считает любовью всей своей жизни. Поклонники начали активно поздравлять светскую львицу, но пока остается неизвестным, когда пара планирует официально сыграть свадьбу.
Автор: Марина Вебер