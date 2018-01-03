Ученые: Отказ от вредной пищи не может гарантировать похудение
Отказ от вредной пищи не может гарантировать похудение. По словам специалистов из США, для того, чтобы сбросить лишние килограммы, достаточно сменить график питания.
«Люди, обладающие не слишком развитым обменом веществ, как правило, имеют проблемы с лишним весом. Из-за этого они довольно часто садятся на сложные диеты, исключая из своего рациона углеводы. Кроме того, подобные манипуляции редко имеют положительный эффект, так как могут сказываться на работе внутренних органов», - рассказали исследователи из Университета здоровья в Аризоне.
По словам специалистов, примерно треть калорий сжигается при правильном режиме питания. В случае, если индивид избавится от привычки есть перед сном, он сможет похудеть на 5-10 килограммов всего за несколько месяцев. Кроме того, помочь в данном процессе могут и физические упражнения. Кроме того, стоит не забывать о понятии «чит-милл». Оно означает, что несколько раз в неделю индивид может позволить себе питаться так, как он захочет.
Исследователи установили, что примерно 30 процентов людей, старающихся похудеть, прибегают к урезанию рациона, однако не корректируют режим приема пищи. По словам специалистов, для того, чтобы начать активно сбрасывать вес, в первую очередь нужно сменить образ жизни.
«Люди, обладающие не слишком развитым обменом веществ, как правило, имеют проблемы с лишним весом. Из-за этого они довольно часто садятся на сложные диеты, исключая из своего рациона углеводы. Кроме того, подобные манипуляции редко имеют положительный эффект, так как могут сказываться на работе внутренних органов», - рассказали исследователи из Университета здоровья в Аризоне.
По словам специалистов, примерно треть калорий сжигается при правильном режиме питания. В случае, если индивид избавится от привычки есть перед сном, он сможет похудеть на 5-10 килограммов всего за несколько месяцев. Кроме того, помочь в данном процессе могут и физические упражнения. Кроме того, стоит не забывать о понятии «чит-милл». Оно означает, что несколько раз в неделю индивид может позволить себе питаться так, как он захочет.
Исследователи установили, что примерно 30 процентов людей, старающихся похудеть, прибегают к урезанию рациона, однако не корректируют режим приема пищи. По словам специалистов, для того, чтобы начать активно сбрасывать вес, в первую очередь нужно сменить образ жизни.
Автор: Махов Артем