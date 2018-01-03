Власти Москвы призвали жителей пользоваться муниципальным транспортом в период праздников
Правительство Москвы призвало жителей и гостей города использовать муниципальный транспорт. Причиной этого указывается высокое число праздничных мероприятий в столице. Отказ от использования личного транспорта позволит избежать крупных пробок, отмечают специалисты Центра организации дорожного движения.
«В центральной части Москвы отмечаются определенные затруднения по факту плотного потока автомобиля — реализуется множество праздничных мероприятий. Сложнее всего было проехать по Кремлевской набережной, улице Моховой, улице Воздвиженка, а также бульвару Большой Никитский», — указывается в сообщении ЦОДД.
Транспортное ведомство отмечает, что были перекрыты несколько улиц в центре Москвы во время праздников и введены временные ограничения на парковку. По данному факту ЦОДД рекомендуется отказаться от применения личного транспорта в целях поездок, а также пересесть на муниципальный транспорт во избежание опозданий и затруднений при движении.
«В центральной части Москвы отмечаются определенные затруднения по факту плотного потока автомобиля — реализуется множество праздничных мероприятий. Сложнее всего было проехать по Кремлевской набережной, улице Моховой, улице Воздвиженка, а также бульвару Большой Никитский», — указывается в сообщении ЦОДД.
Транспортное ведомство отмечает, что были перекрыты несколько улиц в центре Москвы во время праздников и введены временные ограничения на парковку. По данному факту ЦОДД рекомендуется отказаться от применения личного транспорта в целях поездок, а также пересесть на муниципальный транспорт во избежание опозданий и затруднений при движении.
Автор: Валерий Антонов