Ученые: Голубую Луну можно наблюдать 31 января
Ученые рассказали о двух необычных лунных явлениях января. Самым значимым станет Голубая или Кровавая Луна, которая появится в ночном небе 31 января.
Впервые за последние 150 лет Голубая Луна совпадет с лунным затмением. На самом деле спутник Земли не окрасится в синий цвет, скорее оранжевый или красный. Такой оттенок получится из-за того, что Земля окажется между Луной и Солнцем. Лунное затмение можно увидеть из любой точки мира, но наиболее полную картину заметят жители Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Колумбии, Аляски и США.
Во время затмения Луна будет оказывать сильное влияние на приливы и может повысить уровень океана на несколько дюймов.
Жители России наблюдали подобное явление в августе прошлого года.
Впервые за последние 150 лет Голубая Луна совпадет с лунным затмением. На самом деле спутник Земли не окрасится в синий цвет, скорее оранжевый или красный. Такой оттенок получится из-за того, что Земля окажется между Луной и Солнцем. Лунное затмение можно увидеть из любой точки мира, но наиболее полную картину заметят жители Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Колумбии, Аляски и США.
Во время затмения Луна будет оказывать сильное влияние на приливы и может повысить уровень океана на несколько дюймов.
Жители России наблюдали подобное явление в августе прошлого года.
Автор: Джанабилова Татьяна П