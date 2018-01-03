При ДТП с грузовиком в Петербурге погиб человек
В пределах Санкт-Петербурга отмечено ДТП с участием легкового авто и грузового транспорта, вследствие чего погиб один человек. Сведения об этом предоставлены пресс-центром УГИБДД по городу и Ленобласти.
Согласно полученным данным, авария имела место ранним утром среды, 3 декабря, в пределах Калининского района Петербурга. Ближе к 05:00 утра вблизи одного из домов, размещенных по Суздальскому проспекту, не смогли разминуться большегруз марки Isuzu и легковой Volkswagen. Согласно заявлениям очевидцев, иномарка на скорости въехала в двигавшийся в попутном направлении грузовик, однако при каких обстоятельствах это произошло, к настоящему времени сведений нет. Водитель немецкого авто получил достаточно серьезные травмы, и его смерть наступила еще до того, как успела прибыть помощь.
Спасателям Петербурга пришлось приложить усилия, чтобы освободить иномарку из-под грузовика, поскольку удар оказался настолько сильным, что легковушка пробила заднюю часть Isuzu. По факту указанного ДТП соответствующими органами начата предварительная проверка.
Согласно полученным данным, авария имела место ранним утром среды, 3 декабря, в пределах Калининского района Петербурга. Ближе к 05:00 утра вблизи одного из домов, размещенных по Суздальскому проспекту, не смогли разминуться большегруз марки Isuzu и легковой Volkswagen. Согласно заявлениям очевидцев, иномарка на скорости въехала в двигавшийся в попутном направлении грузовик, однако при каких обстоятельствах это произошло, к настоящему времени сведений нет. Водитель немецкого авто получил достаточно серьезные травмы, и его смерть наступила еще до того, как успела прибыть помощь.
Спасателям Петербурга пришлось приложить усилия, чтобы освободить иномарку из-под грузовика, поскольку удар оказался настолько сильным, что легковушка пробила заднюю часть Isuzu. По факту указанного ДТП соответствующими органами начата предварительная проверка.
Автор: Марина Вебер