В Рождество перекошенный храм культа Митры в северной Англии выровнялся
Древний храм, построенный культом Митры в северной Англии, выровнялся в Рождество. По информации от британских исследователей, 25 декабря также отмечается день рождения «светлого бога Митры».
Исследователи установили, что на спутниковых картах храм Митры также изменил свое местоположение относительно других строений, образовав с ними правильный треугольник. Последователи культа, названного в честь Митры, которых почти не осталось на территории Британии, считают, что после рождения бога его храм начинает тянуться к Солнцу.
Для проверки местоположения храма использовалось самое современное программное обеспечение. По итогу исследований удалось установить, что расположенное рядом с римским фортом в Карроуберге строение сменило наклон, направившись к Солнцу в зените. Ученые отмечают, что данный феномен не объясним с точки зрения науки, однако изменение положения могло произойти из-за ежегодного смещения полюсов.
По словам специалистов, примерно треть храма расположена на сланцевых месторождениях, постоянно находящихся в движении. Именно это могло стать причиной смещения его наклона.
Исследователи установили, что на спутниковых картах храм Митры также изменил свое местоположение относительно других строений, образовав с ними правильный треугольник. Последователи культа, названного в честь Митры, которых почти не осталось на территории Британии, считают, что после рождения бога его храм начинает тянуться к Солнцу.
Для проверки местоположения храма использовалось самое современное программное обеспечение. По итогу исследований удалось установить, что расположенное рядом с римским фортом в Карроуберге строение сменило наклон, направившись к Солнцу в зените. Ученые отмечают, что данный феномен не объясним с точки зрения науки, однако изменение положения могло произойти из-за ежегодного смещения полюсов.
По словам специалистов, примерно треть храма расположена на сланцевых месторождениях, постоянно находящихся в движении. Именно это могло стать причиной смещения его наклона.
Автор: Махов Артем