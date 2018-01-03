Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км
Вулкан Ключевской выбросил из жерла столб пепла высотой в 6 км. Экспертами соответствующее событие было зарегистрировано в среду, указывается в отчете группы реагирования Камчатки на случаи извержения вулканов при институте сейсмологии РАН.
«Ключевской вулкан произвел выброс пепла высотой в 6 километров. Распространение шлейфа составило 40 км в юго-восточную сторону», - отмечается в сообщении.
Согласно информации центра по вопросам кризисных ситуаций при управлении МЧС России по Камчатскому краю, во время распространения пеплового шлейфа в населенных пунктах его нет.
«Ключевской вулкан произвел выброс пепла высотой в 6 километров. Распространение шлейфа составило 40 км в юго-восточную сторону», - отмечается в сообщении.
Согласно информации центра по вопросам кризисных ситуаций при управлении МЧС России по Камчатскому краю, во время распространения пеплового шлейфа в населенных пунктах его нет.
Автор: Валерий Антонов