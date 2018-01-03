Ученые: Блондинки оказались самым привлекательным типом женщин
Американские ученые из Аугсбургского университета (Миннесота) доказали, что блондинки относятся к самому желанному и привлекательному для мужчин типу женщин. Результаты исследования обнародовало издание Daily Mail.
Ученые провели исследование с участием 110 мужчин, которым предстояло по фото оценить красоту женщин. На снимках дамы стояли спиной к добровольцам. Выяснилось, что чаще всего респонденты считали более молодыми и привлекательными блондинок.
Во время диалога с исследователями мужчины признались, что легкомысленных блондинок выбрали бы для флирта, а при поиске жены остановились бы на шатенках или брюнетках.
Ранее ученые рассказали о влиянии дезодоранта на мужскую привлекательность.
Ученые провели исследование с участием 110 мужчин, которым предстояло по фото оценить красоту женщин. На снимках дамы стояли спиной к добровольцам. Выяснилось, что чаще всего респонденты считали более молодыми и привлекательными блондинок.
Во время диалога с исследователями мужчины признались, что легкомысленных блондинок выбрали бы для флирта, а при поиске жены остановились бы на шатенках или брюнетках.
Ранее ученые рассказали о влиянии дезодоранта на мужскую привлекательность.
Автор: Джанабилова Татьяна П