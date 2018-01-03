Виктория Боня показала подписчикам в Instagram свои длинные ноги
Виктория Боня продемонстрировала в Instagram свои длинные ноги. Экс-участница проекта «Дом-2» расположилась на деревянной качели в красной миниюбке и топе черного цвета.
Подписчики посчитали наряд знаменитости очень женственный. При этом отметили его способность выгодно подчеркивать достоинства фигуры.
В собственной публикации Боня напомнила подписчикам о розыгрыше постов для ее историй в Instagram. В течение короткого периода времени экс-участница проекта «Дом-2» получила большое количество лайков, а также отметок «Нравится».
Подписчики посчитали наряд знаменитости очень женственный. При этом отметили его способность выгодно подчеркивать достоинства фигуры.
В собственной публикации Боня напомнила подписчикам о розыгрыше постов для ее историй в Instagram. В течение короткого периода времени экс-участница проекта «Дом-2» получила большое количество лайков, а также отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов