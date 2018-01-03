Ученые: Некоторые люди имеют шестое чувство для выявления болезней
Некоторые люди имеют "неутомимое" шестое чувство, которое помогает им в выявлении болезней. Такие выводы сделаны в процессе ряда проведенных исследований группой ученых.
В рамках исследования ученые собрали группу добровольце из 16 человек, притом все из них не имели каких-то серьезных проблем со здоровьем. Возраст испытуемых колебался в пределах от 19 лет до 34. В ходе работы эксперты дважды запечатлели граждан на фото, и первый раз произошел после введения пациентам плацебо, которое не должно было каким либо образом отразиться на внешнем виде добровольцев.
Для второго фото инъекция оказалась несколько менее безопасной, поскольку введенный препарат являлся экспериментальным и был способен привести к развитию болезни. Целью работы являлось установление того, насколько очевидны различия между двумя группами испытуемых.
После этого группе, состоящей из более чем 60 граждан, предстояло по фото установить, здоров человек или нет. В итоге удалось угадать состояние здоровья 13 из 16 согласившихся на участие в проекте.
В рамках исследования ученые собрали группу добровольце из 16 человек, притом все из них не имели каких-то серьезных проблем со здоровьем. Возраст испытуемых колебался в пределах от 19 лет до 34. В ходе работы эксперты дважды запечатлели граждан на фото, и первый раз произошел после введения пациентам плацебо, которое не должно было каким либо образом отразиться на внешнем виде добровольцев.
Для второго фото инъекция оказалась несколько менее безопасной, поскольку введенный препарат являлся экспериментальным и был способен привести к развитию болезни. Целью работы являлось установление того, насколько очевидны различия между двумя группами испытуемых.
После этого группе, состоящей из более чем 60 граждан, предстояло по фото установить, здоров человек или нет. В итоге удалось угадать состояние здоровья 13 из 16 согласившихся на участие в проекте.
Автор: Марина Вебер