В Китае врач скончалась из-за 18-часовой рабочей смены
29 декабря в Шаньси (провинция в Китае) 43-летний врач скончалась около пациента после изнурительной 18-часовой смены на работе. Персоналу больницы спасти коллегу не удалось.
28 декабря в 18:00 женщина-врач заступила на смену, осматривая амбулаторных пациентов. В это время в отделении респираторной помощи находился тяжелый больной, от которого доктор не могла отойти ни на минуту. Около 00:00 следующего дня китаянка упала в обморок из-за переутомления и острой сердечной недостаточности. Женщина умерла через несколько часов от кровоизлияния в мозг.
Согласно статистическим данным, самой распространенной причиной смерти в КНР становится переутомление на работе. Ежегодно от упадка сил погибают 600 тыс. человек.
28 декабря в 18:00 женщина-врач заступила на смену, осматривая амбулаторных пациентов. В это время в отделении респираторной помощи находился тяжелый больной, от которого доктор не могла отойти ни на минуту. Около 00:00 следующего дня китаянка упала в обморок из-за переутомления и острой сердечной недостаточности. Женщина умерла через несколько часов от кровоизлияния в мозг.
Согласно статистическим данным, самой распространенной причиной смерти в КНР становится переутомление на работе. Ежегодно от упадка сил погибают 600 тыс. человек.
Автор: Джанабилова Татьяна П