Пять человек погибли и 22 пропали при обрушении висячего моста в Перу
В Перу в результате обрушения подвесного веревочного моста погибли как минимум пять человек. Еще более двадцати туристов пропали без вести.
По информации от Перуанского национального института локальной гражданской обороны, в настоящее время на месте трагедии работают местные эксперты, которые занимаются поисками пропавших без вести и починкой моста. Пока местонахождение 22 человек остается неизвестным. По поводу выживших в трагическом происшествии пока ничего не сообщается.
«В настоящее время INDECI тщательно следит за спасательной оперативной операцией после обрушения переправы через Апуримак в Кимбири. Имеются сведения о пяти утонувших в результате происшествия, а также о 22 пропавших без вести. По предварительным данным, их могло унести в сторону устья реки», - сообщили местные спасатели.
По информации от Перуанского национального института локальной гражданской обороны, в настоящее время на месте трагедии работают местные эксперты, которые занимаются поисками пропавших без вести и починкой моста. Пока местонахождение 22 человек остается неизвестным. По поводу выживших в трагическом происшествии пока ничего не сообщается.
«В настоящее время INDECI тщательно следит за спасательной оперативной операцией после обрушения переправы через Апуримак в Кимбири. Имеются сведения о пяти утонувших в результате происшествия, а также о 22 пропавших без вести. По предварительным данным, их могло унести в сторону устья реки», - сообщили местные спасатели.
Автор: Махов Артем