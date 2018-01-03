Дочь Брюса Уиллиса показала в Instagram свое нижнее белье
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур на новом фото в Instagram показала свое нижнее белье. Пользователи посчитали, что 26-летняя Скаут надела «бабушкины трусы». Девушка периодически появляется на подиумах, однако не работает моделью на постоянной основе.
На новом фото девушка стоит вместе с человеком в костюме одного из героев саги «Звездные войны» - Йодо. Дочь Брюса Уиллиса подняла подол платья и показала белье. Подписчики отреагировали на это негативными комментариями: «Это парашют», «Бабушкины?». При этом многие подписчики посчитали это поводом для шуток. Одни отметили, что знаменитость хвастается бельем из-за того, что обычно его не носит. Другой пользователь выразил мнение, что эти трусы её.
В 2014-м году Скаут прошлась по Нью-Йорку с обнаженной грудью в качестве участницы общественного движения под названием «освободи сосок». Это сообщество придерживается мнения, что женщины могут демонстрировать грудь в любом месте по своему желанию.
На новом фото девушка стоит вместе с человеком в костюме одного из героев саги «Звездные войны» - Йодо. Дочь Брюса Уиллиса подняла подол платья и показала белье. Подписчики отреагировали на это негативными комментариями: «Это парашют», «Бабушкины?». При этом многие подписчики посчитали это поводом для шуток. Одни отметили, что знаменитость хвастается бельем из-за того, что обычно его не носит. Другой пользователь выразил мнение, что эти трусы её.
В 2014-м году Скаут прошлась по Нью-Йорку с обнаженной грудью в качестве участницы общественного движения под названием «освободи сосок». Это сообщество придерживается мнения, что женщины могут демонстрировать грудь в любом месте по своему желанию.
Автор: Валерий Антонов