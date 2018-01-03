Поклонники раскритиковали Киркорова за полет с детьми в Майами
Поклонники раскритиковали Филиппа Киркорова за полет с детьми в Майами. Оживленные споры развернулись под постом певца в микроблоге Instagram.
Киркоров показал фанатам снимок, на котором Алла-Виктория и Мартин-Кристин сидят в самолете и, поджав ноги, смотрят мультики. В комментарии певец написал, что перелет длится уже больше 12 часов, но до приземления еще далеко. Артист считает, что для достижения цели, а это поход в Диснейленд, его дети готовы справиться с перелетом.
Киркоров ответственно отнесся к планированию путешествия. Чтобы близнецы могли отдохнуть, семейство сделает остановку в Монако. Король поп-эстрады может выбирать любой курс, поскольку летит на частном самолете.
Пользователи не одобрили поступок молодого отца, посчитав путешествие слишком утомительным для неокрепших детей. Хейтеры акцентировали внимание на глазах малышей, в которых читается грусть и усталость.
Ранее дочь Киркорова опубликовала новогоднее поздравление.
Киркоров показал фанатам снимок, на котором Алла-Виктория и Мартин-Кристин сидят в самолете и, поджав ноги, смотрят мультики. В комментарии певец написал, что перелет длится уже больше 12 часов, но до приземления еще далеко. Артист считает, что для достижения цели, а это поход в Диснейленд, его дети готовы справиться с перелетом.
Киркоров ответственно отнесся к планированию путешествия. Чтобы близнецы могли отдохнуть, семейство сделает остановку в Монако. Король поп-эстрады может выбирать любой курс, поскольку летит на частном самолете.
Пользователи не одобрили поступок молодого отца, посчитав путешествие слишком утомительным для неокрепших детей. Хейтеры акцентировали внимание на глазах малышей, в которых читается грусть и усталость.
Ранее дочь Киркорова опубликовала новогоднее поздравление.
Автор: Джанабилова Татьяна П