Модель Елена Перминова новогодние каникулы проводит в Мексике
На новогодние праздники Елена Перминова решила оказаться в более теплых краях, поэтому отправилась в Мексику. Деталями своего уик-энда отечественная модель делится посредством страницы в Instagram.
Поклонники давно заметили, что Елена Перминова любит путешествовать, поэтому 2018 год модель решила встретить вне дома. Вместе с семьей теледива отправилась в Мексику, где активно наслаждается солнечными лучами и отдыхает, а наступивший год знаменитость встретила в Тулуме среди высоких пальм и яркого солнца. Судя по странице модели в соцсети, как решили подписчики, время за рубежом она проводит с радостью, наслаждаясь местными достопримечательностями.
Поклонники Елены Перминовой начали в комментариях выражать свое восхищение прежде всего фигурой модели, которая отлично просматривалась на некоторых опубликованных за последние пару дней фото. Каждый снимок успел собрать десятки тысяч отметок “Мне нравится”. Сама модель не стала уточнять, как долго продлится ее отдых на территории Мексики.
Поклонники давно заметили, что Елена Перминова любит путешествовать, поэтому 2018 год модель решила встретить вне дома. Вместе с семьей теледива отправилась в Мексику, где активно наслаждается солнечными лучами и отдыхает, а наступивший год знаменитость встретила в Тулуме среди высоких пальм и яркого солнца. Судя по странице модели в соцсети, как решили подписчики, время за рубежом она проводит с радостью, наслаждаясь местными достопримечательностями.
Поклонники Елены Перминовой начали в комментариях выражать свое восхищение прежде всего фигурой модели, которая отлично просматривалась на некоторых опубликованных за последние пару дней фото. Каждый снимок успел собрать десятки тысяч отметок “Мне нравится”. Сама модель не стала уточнять, как долго продлится ее отдых на территории Мексики.
Автор: Марина Вебер