Анна Седокова показала фото сына Гектора после первой в жизни встречи с Делом Морозом
Анна Седокова поделилась с поклонниками событиями первого для её сына Гектора празднования Нового года. Ребенок оказался в восторге от встречи с Дедом Морозом. На своей Instagram певица показала фото с празднования.
Сам ребенок смотрит в камеру широко раскрытыми глазами. В соответствии со словами Седоковой, Гектор не испугался при виде незнакомого человека, и даже заинтересовался всем происходящим вокруг.
«Представляете – это первый для него Новый год, показала первый раз Дедушку Мороза. Гектор очень долго смотрел на него, будто завороженный. С таким лицом, как на фото. Я просто счастлива оттого, что 2017 год подарил мне этого маленького мужчину», – сообщила знаменитость.
Многочисленные подписчики оказались в восторге от вида малыша. Они отметили, что рады положительным впечатлениям ребенка, а также назвали сына Седоковой одним из наиболее счастливых детей. Помимо этого, они выразили уверенность, что с течением времени мальчик станет приносить певице больше радости.
Сам ребенок смотрит в камеру широко раскрытыми глазами. В соответствии со словами Седоковой, Гектор не испугался при виде незнакомого человека, и даже заинтересовался всем происходящим вокруг.
«Представляете – это первый для него Новый год, показала первый раз Дедушку Мороза. Гектор очень долго смотрел на него, будто завороженный. С таким лицом, как на фото. Я просто счастлива оттого, что 2017 год подарил мне этого маленького мужчину», – сообщила знаменитость.
Многочисленные подписчики оказались в восторге от вида малыша. Они отметили, что рады положительным впечатлениям ребенка, а также назвали сына Седоковой одним из наиболее счастливых детей. Помимо этого, они выразили уверенность, что с течением времени мальчик станет приносить певице больше радости.
Автор: Валерий Антонов