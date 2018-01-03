Наташа Королева и Владимир Винокур вместе встретили Новый год
Наташа Королева и Владимир Винокур вместе встретили Новый год. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Королева продемонстрировала фанатам снимок, на котором запечатлена в теплой зимней куртке в компании Винокура и своей любимой соседки Елены Меньшиковой. Таким составом звезды проводили старый и встретили новый 2018 год. Судя по довольным лицам, праздник удался на славу.
Пользователи одобрили Крекшинский «корпоратив» и поздравили Королеву с наступившим Новым годом. Многие позавидовали Винокуру, который вхож в семью исполнительницы.
Ранее супруга Тарзана снялась в развратном клипе.
Королева продемонстрировала фанатам снимок, на котором запечатлена в теплой зимней куртке в компании Винокура и своей любимой соседки Елены Меньшиковой. Таким составом звезды проводили старый и встретили новый 2018 год. Судя по довольным лицам, праздник удался на славу.
Пользователи одобрили Крекшинский «корпоратив» и поздравили Королеву с наступившим Новым годом. Многие позавидовали Винокуру, который вхож в семью исполнительницы.
Ранее супруга Тарзана снялась в развратном клипе.
Автор: Джанабилова Татьяна П