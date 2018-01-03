При мощном взрыве во Вьетнаме погибли два ребенка
На территории Вьетнама прогремел мощный взрыв, вследствие которого погибли два ребенка. Кроме того, как информируют массмедиа, еще шестеро граждан получили разного рода повреждения.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент утром среды в жилом районе на территории города Ханоя, входящего в состав провинции Бакнинь. Неожиданно в месте, где граждане осуществляют сбор лома, прогремел достаточно мощный взрыв. Представители местной администрации уточнили, что зафиксирована детонация взрывчатых веществ, имеющих неизвестное происхождение. В результате случившегося погибли двое детей, одному из которых пять лет, а второму — всего один год. Кроме того, еще шестерым жителям Вьетнама впоследствии потребовалась помощь медицинских работников.
Взрыв в жилом районе разрушил порядка пяти домов, размещенных поблизости от его эпицентра, в некоторых помещениях также отмечено обрушение крыши. Помимо этого, на месте случившегося произошло образование воронки глубиной до 10 метров. Работу на месте случившегося вели экстренные службы провинции, детали не разглашаются.
Согласно имеющимся данным, отмечен инцидент утром среды в жилом районе на территории города Ханоя, входящего в состав провинции Бакнинь. Неожиданно в месте, где граждане осуществляют сбор лома, прогремел достаточно мощный взрыв. Представители местной администрации уточнили, что зафиксирована детонация взрывчатых веществ, имеющих неизвестное происхождение. В результате случившегося погибли двое детей, одному из которых пять лет, а второму — всего один год. Кроме того, еще шестерым жителям Вьетнама впоследствии потребовалась помощь медицинских работников.
Взрыв в жилом районе разрушил порядка пяти домов, размещенных поблизости от его эпицентра, в некоторых помещениях также отмечено обрушение крыши. Помимо этого, на месте случившегося произошло образование воронки глубиной до 10 метров. Работу на месте случившегося вели экстренные службы провинции, детали не разглашаются.
Автор: Марина Вебер