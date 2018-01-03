ГЛОНАСС переходит на работу со спутниками-трансформерами
Система ГЛОНАСС переводится на работу посредством спутников-трансформеров. В новых космических аппаратах, использующихся для навигации, создадут функцию замены аппаратуры. Данное новшество откроет возможность перед запуском разместить наиболее современное оборудование в требуемой конфигурации. На сегодня спутникам приходится ожидать момента запуска в течение нескольких лет, так что аппаратная часть устаревает. Самые первые «трансформеры» для решения этой проблемы произведут в текущем году.
В соответствии со словам экспертов, новое решение позволит системе ГЛОНАСС предоставлять как навигационный сигнал, так и достаточно широкий спектр разного рода данных для личного пользования. К последним относятся прогнозы погоды, положение на дорогах, а также услуги связи. Как отметили во время общения с журналистами работники компании, производящей космическую аппаратуру, российские спутники навигации нового поколения с наименованием «Глонасс-К1» и «К2» получат возможность проведения модернизации для реализации дополнительных задач. Этого удастся добиться за счет модульной конструкции. Подобное решение открывает возможность избежать устаревания спутниковой группы во время ожидания на земле.
В соответствии со словами специалистов, на сегодня профильное предприятие выпускает 9 космических аппаратов, относящихся к системам 3-го поколения. Предполагается, что они станут функционировать в период 2030–2035 гг. Новые аппараты ГЛОНАСС получат «бортовые часы» для повышения точности навигационного сигнала, блоки ретрансляции сигналов поисковой системы для спасения потерпевших при возникновении бедствия.
В соответствии со словам экспертов, новое решение позволит системе ГЛОНАСС предоставлять как навигационный сигнал, так и достаточно широкий спектр разного рода данных для личного пользования. К последним относятся прогнозы погоды, положение на дорогах, а также услуги связи. Как отметили во время общения с журналистами работники компании, производящей космическую аппаратуру, российские спутники навигации нового поколения с наименованием «Глонасс-К1» и «К2» получат возможность проведения модернизации для реализации дополнительных задач. Этого удастся добиться за счет модульной конструкции. Подобное решение открывает возможность избежать устаревания спутниковой группы во время ожидания на земле.
В соответствии со словами специалистов, на сегодня профильное предприятие выпускает 9 космических аппаратов, относящихся к системам 3-го поколения. Предполагается, что они станут функционировать в период 2030–2035 гг. Новые аппараты ГЛОНАСС получат «бортовые часы» для повышения точности навигационного сигнала, блоки ретрансляции сигналов поисковой системы для спасения потерпевших при возникновении бедствия.
Автор: Валерий Антонов