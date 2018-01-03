Ольга Бузова напугала фанатов новым снимком с синими волосами
Ольга Бузова напугала фанатов новым снимком с синими волосами. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Бузова предстала перед фанатами в необычном образе. Из одежды на ведущей проекта "Дом-2" надета ярко-оранжевая футболка с надписью: "Мало половин", дополненная массивным крестом на серебряной цепочке. На этот раз стилисты сделали певице броский макияж и чрезмерно подчеркнули скулы, исказив ее нежные черты лица.
"Ужасный снимок", "Просто ведьма", "Пора покинуть сцену", - писали негативно настроенные пользователи. Защитники, как всегда, попытались поддержать Бузову, расхваливая ее хиты, взрывающие все чарты, и желая в этом году найти свое женское счастье.
Ранее Бузова расплакалась перед фолловерами.
Бузова предстала перед фанатами в необычном образе. Из одежды на ведущей проекта "Дом-2" надета ярко-оранжевая футболка с надписью: "Мало половин", дополненная массивным крестом на серебряной цепочке. На этот раз стилисты сделали певице броский макияж и чрезмерно подчеркнули скулы, исказив ее нежные черты лица.
"Ужасный снимок", "Просто ведьма", "Пора покинуть сцену", - писали негативно настроенные пользователи. Защитники, как всегда, попытались поддержать Бузову, расхваливая ее хиты, взрывающие все чарты, и желая в этом году найти свое женское счастье.
Ранее Бузова расплакалась перед фолловерами.
Автор: Джанабилова Татьяна П