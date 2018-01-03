Москва потратила больше всего средств в России на празднование Нового года

На первом месте в перечне оказалась Москва, хотя в текущем году расходы на празднования в российской столице были относительно невелики. На оформление улиц и всевозможные мероприятия из бюджета было выделено более 1,3 миллиарда рублей. Расходы удалось сократить за счет того, что большая часть иллюминаций и декораций была приобретена еще в минувшем году. Всего было сооружено более четырех тысяч конструкций разного масштаба. На домах и осветительных приборах красовалось порядка 2 миллиардов метров гирлянд. В город завезли около 260 елей и сосен для того, чтобы установить их в местах массового скопления людей. Также Москва отличилась большим количеством арт-объектов, среди которых декорации для фестиваля «Путешествие в Рождество». Он проходил на 70 площадках по всей столице. На украшение главной ели страны пришлось потратить более 5,9 миллионов рублей. Большая часть средств ушла на приобретение самого дерева, а также монтажные работы и украшения. Стоит заметить, что новогодняя елка в Москве считается одной из самых больших в России. Ее высота достигает порядка 30 метров. Для украшения дерева использовалось около полутора километров новогодней гирлянды. По данным с сайта государственных закупок, находящихся в общем доступе, общая стоимость проведения торжеств составила около 2,8 миллиардов рублей. Независимые эксперты установили, что, с учетом всех внутренних вложений на Новый год, в Москве пришлось потратить 7 миллиардов рублей. Алексей Немерюк, являющийся главой столичного департамента услуг и торговли, рассказал, что каждый рубль, выделенный на празднование, окупится минимум в пять раз благодаря большому количеству туристов и притоку доходов с праздничной торговли.На втором месте по количеству инвестиций в празднование Нового года занял Санкт-Петербург. По информации от местных властей, из бюджета на данные нужды было выделено более 425 миллионов рублей. В ходе заседания по благоустройству большая часть депутатов сошлась на мнении, что данные расходы были целесообразны, так как их удалось полностью «отбить» еще до начала празднования Нового года. Стоит заметить, что районные власти по городу выделили более 185 миллионов рублей. Муниципалитеты добавили к ним еще более 46 миллионов. Относительно небольшую часть денег на празднование потратили предприниматели. Большая часть трат ушла на приобретение новых декоративных элементов, так как старые полностью вышли из строя. Около 32 миллионов рублей ушло на украшение мостов. В городе оформили более 500 магистралей, дополнив обычное освещение фонариками и различными фигурами в виде декоративных элементов с подсветкой. В городе установили 57 искусственных елей и развесили 2,6 тысячи декоративных элементов. К Новому году украсили Малую и Большую Конюшенные, дом Зингера, набережную канала Грибоедова и Фонтанки, Московский проспект, а также другие значимые места и объекты. Главная елка Санкт-Петербурга имеет высоту в 25 метров. В текущем году было решено использовать то же самое искусственное дерево, так как оно было приобретено в минувшем году минимум на пять лет. Примерно 95 миллионов рублей было выделено на проведение новогодних мероприятий и приезд Деда Мороза. Основное празднование в Северной столице проходило на Дворцовой площади. Рождество и елки для детей будут проходить в Ледовом дворце. В местном сегменте социальных сетей многие отметили, что в Санкт-Петербурге празднование прошло пышно и ярко.Третье место в перечне досталось Екатеринбургу. Главный промышленный центр Урала отличился новогодними расходами. В текущем году праздник обошелся примерно в 22 миллиона рублей. Самым дорогим приобретением и вложением стал ледяной городок с лабиринтами и различными строениями. Центром городка стал новогодний именинный торт с праздничной инсталляцией. Примечательно, что из-за плюсовой температуры уже на утро нового года многие строения начали ломаться. Местные жители назвали городок «постепенно тающими миллионами налогоплательщиков».Четвертое место уже второй год подряд занял Грозный. В текущем году на новогодние мероприятия в столице Чеченской Республики было выделено более 14 миллионов рублей. Сэкономить определенные средства удалось благодаря наличию прошлогодней елки и многочисленных украшений. Новогодняя елка в Грозном имеет высоту в 52 метра, что даже больше, чем в Москве. Кроме того, данное дерево является самым высоким в России.В других городах России расходы в среднем составили порядка 7 миллионов рублей. В целом, жители и гости РФ положительно отозвались о праздничных мероприятиях. Многие отметили, что больше всего им понравилось наличие многочисленных концертов. Кроме того, стоит выделить и прекрасное оформление городов, которое во многом даже превосходит европейские населенные пункты. Примерно 29 процентов опрошенных назвали расходы на Новый год необоснованными.