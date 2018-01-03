Саша Черно планирует стать самой красивой девушкой на “Дом-2”
Саша Черно выразила свое намерение получить статус самой красивой девушки в рамках шоу “Дом-2”. Соответствующие планы теледива озвучила для поклонников проекта посредством страницы в Instagram.
На своей странице в соцсети Саша Черно разместила неоднозначный пост, где призвала подписчиков всегда помнить о “законе бумеранга”. В публикации звезда скандального телешоу также выразила свое намерение стать самой красивой из всех девушек, которым когда-либо приходилось принимать участие в “Доме-2”. Также она поинтересовалась у поклонников, верят ли они в то, что у нее в итоге получится достичь поставленной цели.
Преобладающая часть фолловеров отметили, что Саша Черно выглядит потрясающе, и ей не нужно прилагать много усилий, чтобы иметь статус самой красивой непосредственно на “Дом-2”. Другие же уверены, что девушке еще есть над чем работать, и они бы с удовольствием посмотрели на результат. Публикация на странице теледивы успела собрать почти 11,5 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
На своей странице в соцсети Саша Черно разместила неоднозначный пост, где призвала подписчиков всегда помнить о “законе бумеранга”. В публикации звезда скандального телешоу также выразила свое намерение стать самой красивой из всех девушек, которым когда-либо приходилось принимать участие в “Доме-2”. Также она поинтересовалась у поклонников, верят ли они в то, что у нее в итоге получится достичь поставленной цели.
Преобладающая часть фолловеров отметили, что Саша Черно выглядит потрясающе, и ей не нужно прилагать много усилий, чтобы иметь статус самой красивой непосредственно на “Дом-2”. Другие же уверены, что девушке еще есть над чем работать, и они бы с удовольствием посмотрели на результат. Публикация на странице теледивы успела собрать почти 11,5 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.
Автор: Марина Вебер