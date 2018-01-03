В Крыму видео испытаний ракетного комплекса посчитали информкампанией Украины
Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крыма, занимающий пост зампреда комитета по вопросам национальностей дал комментарий относительно представленного на видеохостинге YouTube видео испытаний двигателя для ракет оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Он считает это информкампанией со стороны Национального промышленного портала Украины.
«Демонстрацией испытаний для новой оперативно-тактической ракеты власти Украины пытаются сообщать о наличии потенциальной угрозы для Крымского моста. Указанная дальность полета теоретически дает возможность провести пуск с территории Украины по Керченскому проливу. Официальный Киев представил испытания ракеты в надежде испортить новогодние каникулы крымчан. Возможно, ракета не сможет пролететь даже 10 км, а попадёт лишь в небо. Цель самой информкампании заключается в запугивании мирного населения, поскольку группу российских войск в Крыму этой “экспериментальной ракетой” им напугать не удастся», — уверен депутат.
Политик от Крыма отметил, что на сегодня нет никаких убедительных медиаматериалов, которые могли бы стать доказательством попадания ракеты в заявленную цель. На видео показывали исключительно «пуски в никуда». Где именно проходит приземление, остается неизвестным. Бальбек выразил уверенность, что результаты испытаний представляют собой «неудобную правду» для Киева.
«Демонстрацией испытаний для новой оперативно-тактической ракеты власти Украины пытаются сообщать о наличии потенциальной угрозы для Крымского моста. Указанная дальность полета теоретически дает возможность провести пуск с территории Украины по Керченскому проливу. Официальный Киев представил испытания ракеты в надежде испортить новогодние каникулы крымчан. Возможно, ракета не сможет пролететь даже 10 км, а попадёт лишь в небо. Цель самой информкампании заключается в запугивании мирного населения, поскольку группу российских войск в Крыму этой “экспериментальной ракетой” им напугать не удастся», — уверен депутат.
Политик от Крыма отметил, что на сегодня нет никаких убедительных медиаматериалов, которые могли бы стать доказательством попадания ракеты в заявленную цель. На видео показывали исключительно «пуски в никуда». Где именно проходит приземление, остается неизвестным. Бальбек выразил уверенность, что результаты испытаний представляют собой «неудобную правду» для Киева.
Автор: Валерий Антонов