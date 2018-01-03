В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме
В Санкт-Петербурге полицейским удалось по горячим следам в течении суток задержать 24-летнего гражданина, подозреваемого в ложном доносе и телефонном терроризме. Сведения об инциденте предоставили в пресс-центре МВД по Ленобласти.
Сообщается, 2 января диспетчер принял телефонный звонок, в котором неизвестный рассказал о минировании магазина, находящегося на улице Партизана Германа. Сотрудники МВД прибыли на место, но взрывчатку так и не обнаружили. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Сейчас полицейские устанавливают мотивы преступления и решают вопрос о целесообразности возбуждения уголовного делопроизводства.
Ранее в Северной столице провели задержание мигранта, подозреваемого в терроризме.
Сообщается, 2 января диспетчер принял телефонный звонок, в котором неизвестный рассказал о минировании магазина, находящегося на улице Партизана Германа. Сотрудники МВД прибыли на место, но взрывчатку так и не обнаружили. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Сейчас полицейские устанавливают мотивы преступления и решают вопрос о целесообразности возбуждения уголовного делопроизводства.
Ранее в Северной столице провели задержание мигранта, подозреваемого в терроризме.
Автор: Джанабилова Татьяна П