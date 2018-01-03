Эксперты предложили упражнения в офисе, которые помогут бороться с последствиями сидячего образа жизни
Посредством специальных упражнений, выполняемых в офисе, можно эффективно бороться с последствиями сидячего образа жизни. О наиболее подходящих тренировках рассказали эксперты Александр Тепляков и Ульяна Изотова.
Так, полезным окажется упражнение со стулом, когда человек становится позади, держась за спинку, и поочередно выполняет выпады назад, по 12 раз на каждую ногу. При втором упражнении следует держаться сбоку от стула, выполняя приседания на одной ноге, пока одно бедро отведено в сторону. Еще одним неплохим способом бороться с издержками офисной работы станет упражнение, при котором требуется сесть на край стула, хорошо держась за него руками, а затем поднимать ноги над землей перед собой, напрягая мышцы. В частности, достаточно задержаться в такой позиции хотя бы на 20 секунд, выполнив три подхода.
Уместной окажется и растяжка бедер, когда принимается положение выпада с опорой на колено, а руки кладутся на стул. Другая рука должна надежно захватить стопу сзади стоящей ноги, после чего пятку следует подтянуть к ягодице. Периодически эксперты призывают становиться на четвереньки, опираясь руками на спинку стула и толкая при этом грудную клетку вниз. Зафиксироваться в таком положении необходимо на полминуты.
Так, полезным окажется упражнение со стулом, когда человек становится позади, держась за спинку, и поочередно выполняет выпады назад, по 12 раз на каждую ногу. При втором упражнении следует держаться сбоку от стула, выполняя приседания на одной ноге, пока одно бедро отведено в сторону. Еще одним неплохим способом бороться с издержками офисной работы станет упражнение, при котором требуется сесть на край стула, хорошо держась за него руками, а затем поднимать ноги над землей перед собой, напрягая мышцы. В частности, достаточно задержаться в такой позиции хотя бы на 20 секунд, выполнив три подхода.
Уместной окажется и растяжка бедер, когда принимается положение выпада с опорой на колено, а руки кладутся на стул. Другая рука должна надежно захватить стопу сзади стоящей ноги, после чего пятку следует подтянуть к ягодице. Периодически эксперты призывают становиться на четвереньки, опираясь руками на спинку стула и толкая при этом грудную клетку вниз. Зафиксироваться в таком положении необходимо на полминуты.
Автор: Марина Вебер