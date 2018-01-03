Ученые: Куркума позволяет предупредить рак крови
Исследователи из Великобритании сообщили, что использование куркумы в кулинарии может позволить избежать развития рака крови. В ходе опытов удалось установить, что данная специя обладает многими веществами, активно выводящими из организма канцерогены.
По словам специалистов, поводом для начала исследований послужил случай, произошедший в минувшем году в Англии. Местная жительница на протяжении нескольких лет боролась с лейкемией, однако у нее неожиданно произошла ремиссия. По словам пациентки, она очень любила использовать куркуму во всех блюдах.
Ученые провели исследование и установили, что куркума имеет более 20 микроэлементов, выводящих все гены, воздействующие на развитие рака. Кроме того, она стимулирует работу иммунной системы, заставляя ее адаптироваться к недугам, уже имеющимся в организме. По словам специалистов, куркуму в чистом виде можно использовать даже для приготовления чая или настоек.
Рак, средняя выживаемость с которым составляет чуть более пяти лет, вызывал боль в пояснице у женщины. Она решила воспользоваться советами медиков и начала делать компрессы из куркумы. В итоге ей удалось полностью справиться с недугом, несмотря на 65-летний возраст.
По словам специалистов, поводом для начала исследований послужил случай, произошедший в минувшем году в Англии. Местная жительница на протяжении нескольких лет боролась с лейкемией, однако у нее неожиданно произошла ремиссия. По словам пациентки, она очень любила использовать куркуму во всех блюдах.
Ученые провели исследование и установили, что куркума имеет более 20 микроэлементов, выводящих все гены, воздействующие на развитие рака. Кроме того, она стимулирует работу иммунной системы, заставляя ее адаптироваться к недугам, уже имеющимся в организме. По словам специалистов, куркуму в чистом виде можно использовать даже для приготовления чая или настоек.
Рак, средняя выживаемость с которым составляет чуть более пяти лет, вызывал боль в пояснице у женщины. Она решила воспользоваться советами медиков и начала делать компрессы из куркумы. В итоге ей удалось полностью справиться с недугом, несмотря на 65-летний возраст.
Автор: Махов Артем