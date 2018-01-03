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ТОП способов для сжигания калорий после новогодних праздников возглавил поход в баню
Эксперты назвали ТОП способов избавиться от избытка калорий в новогодние праздники. Возглавляет список советов поход в баню или сауну. Заменой может стать горячая ванна дома. Это позволит удалить избыток воды из организма.

ТОП способов для сжигания калорий после новогодних праздников возглавил поход в баню


Второе место в перечне рекомендаций занимают игры на улице. Это могут быть снежки, катание на лыжах и сноуборде или иные энергичные развлечения. Калории достаточно быстро начнут сжигаться с использованием жировых отложений. Активные развлечения могут стать заменой для физкультуры. Это позволит сжечь порядка 500–1000 ккал. Чтобы после возвращения не съесть слишком много, специалисты советуют начать трапезу с жидкой горячей пищи.

Третье место в списке методов борьбы с лишними калориями занимают танцы. Для минимизации разного рода рисков требуется вставать не менее раза в час и двигаться. За четверть часа не просто ходьбы, а танцев можно сжечь 100 ккал. При этом эксперты советуют брать пример с детей. Они достаточно быстро устают сидеть на одном месте. Если пройтись с ними на прогулку, прокатить на санях или развлекать иным способом, исключая телевизор и компьютер, то можно потратить достаточно большое количество калорий.

Четвертым советом стала рекомендация как можно чаще выходить на прогулку. Час ходьбы может сжечь 150-400 ккал. Завершает ТОП-5 методов сбросить калории после праздников уборка. Ликвидация последствий веселья поможет потратить достаточно много калорий. Это можно сделать как после ухода гостей, так и спустя день после праздника.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:44
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