В Сети опубликован рендер нового флагманского BMW X7
В Сети опубликован рендер нового флагманского BMW X7, созданный российскими экспертами по фрагментам изображений, показанных концерном. Внешне внедорожник напоминает прошлогодний концепт iPerformance.
BMW X7 получит хромированный молдинг спереди, подштамповку под дверными ручками, светодиодные фары, радиаторную решетку с крупными прорезями. Между выхлопными патрубками инженеры расположат накладку, окрашенную в тон кузова.
Дата официальной презентации BMW X7 не называется, но, скорее всего, она состоится в 2018 году. Другие сведения о новинке держатся в тайне.
Ранее BMW X7 в камуфляже заметили на тестах.
BMW X7 получит хромированный молдинг спереди, подштамповку под дверными ручками, светодиодные фары, радиаторную решетку с крупными прорезями. Между выхлопными патрубками инженеры расположат накладку, окрашенную в тон кузова.
Дата официальной презентации BMW X7 не называется, но, скорее всего, она состоится в 2018 году. Другие сведения о новинке держатся в тайне.
Ранее BMW X7 в камуфляже заметили на тестах.
Автор: Джанабилова Татьяна П