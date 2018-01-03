Стоимость Nissan Leaf на рынке Европы составит 22 тысячи фунтов стерлингов
Электрокар Nissan Leaf будет доступен на рынке Европы по цене в 22 тысячи фунтов стерлингов. В пределах Японии продажи второго поколения модели стартовали еще в октябре 2017 года.
До европейского рынка Nissan Leaf доберется, как ранее утверждал производитель, не ранее февраля 2018 года. Накануне был обнародован прайс-лист на модель в пределах Европы, и в Англии цена электрокара стартует от 22 тысяч фунтов стерлингов, пока в Германии за авто придется заплатить и вовсе порядка 32 тысяч евро. Разница в стоимости обусловлена тем, что власти Великобритании решили поддерживать граждан, готовых перейти на экологически безопасный транспорт, поэтому субсидия на приобретение таких моделей составляет почти 4,5 тысячи фунтов.
Новое поколение Nissan Leaf имеет электромотор мощностью порядка 147 лошадиных сил при крутящем моменте в 270 Нм. Кроме того, в наличии литий-ионная батарей, позволяющая на одном заряде преодолеть почти 380 км. Предусмотрена для авто и функция быстрой зарядки, позволяющая всего за 40 минут восполнить до 80% заряда.
До европейского рынка Nissan Leaf доберется, как ранее утверждал производитель, не ранее февраля 2018 года. Накануне был обнародован прайс-лист на модель в пределах Европы, и в Англии цена электрокара стартует от 22 тысяч фунтов стерлингов, пока в Германии за авто придется заплатить и вовсе порядка 32 тысяч евро. Разница в стоимости обусловлена тем, что власти Великобритании решили поддерживать граждан, готовых перейти на экологически безопасный транспорт, поэтому субсидия на приобретение таких моделей составляет почти 4,5 тысячи фунтов.
Новое поколение Nissan Leaf имеет электромотор мощностью порядка 147 лошадиных сил при крутящем моменте в 270 Нм. Кроме того, в наличии литий-ионная батарей, позволяющая на одном заряде преодолеть почти 380 км. Предусмотрена для авто и функция быстрой зарядки, позволяющая всего за 40 минут восполнить до 80% заряда.
Автор: Марина Вебер