Яна Рудковская показала ночную Никольскую улицу на видео
Яна Рудковская показала ночную Никольскую улицу Москвы на видео. Соответствующий пост продюсер разместила в микроблоге Instagram.
На видео Рудковская предстала перед фанатами в бежевом пальто, под которым виднеется праздничный наряд. Образ дополнило стильное, массивное украшение на шее и пять серебристо-золотистых воздушных шаров. Звезда прогулялась по улице, которая, несмотря на полночь, озарялась, как в дневные часы. Также на кадрах можно заметить неспешно идущих людей.
"Мы тоже там были, ГУМ весь сияет", "Вы просто красавица", "Платье шикарное", "Все деньги на украшение Москвы ушли", - писали фолловеры.
Ранее сообщалось, что Рудковская съела новогоднего "Щелкунчика".
На видео Рудковская предстала перед фанатами в бежевом пальто, под которым виднеется праздничный наряд. Образ дополнило стильное, массивное украшение на шее и пять серебристо-золотистых воздушных шаров. Звезда прогулялась по улице, которая, несмотря на полночь, озарялась, как в дневные часы. Также на кадрах можно заметить неспешно идущих людей.
"Мы тоже там были, ГУМ весь сияет", "Вы просто красавица", "Платье шикарное", "Все деньги на украшение Москвы ушли", - писали фолловеры.
Ранее сообщалось, что Рудковская съела новогоднего "Щелкунчика".
Автор: Джанабилова Татьяна П