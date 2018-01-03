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Mercedes-Benz G-Class нового поколения представят 15 января
Mercedes-Benz G-Class нового поколения представят 15 января. По информации от официальных дилеров, транспортное средство будет показано в рамках автомобильного салона в Детройте.

Mercedes-Benz G-Class нового поколения представят 15 января


Сведения о презентации автомобиля также были подтверждены представителями концерна Daimler. Стало известно, что машину представят в двух вариациях интерьера. Самая дорогая версия получит кожаный салон с отделкой торпеды под дерево. На ней также разместится большой сенсорный дисплей, выполняющий функцию контроллера мультимедийной системы и бортового компьютера.

Особенностью Mercedes-Benz G-Class станет наличие посадочных мест с вентиляцией и системой индивидуального подогрева. Кроме того, все версии получат светодиодную подсветку салона, которую можно будет регулировать с каждого места. Дополнением для любителей расслабиться станет наличие функции массажа.

Mercedes-Benz G-Class получит силовой агрегат на 3 литра при мощности в 295 лошадиных сил. Вместе с ним установят МКПП на 7 ступеней. В более дорогих версиях планируется использование автоматического вариатора с аналогичным количеством передач. По поводу того, когда именно кроссовер появится на российском рынке, пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:50
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