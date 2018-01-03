В Бельгии после падения на катке погибла уроженка России
В новогоднюю ночь, около 01:00, в Брюгге (Бельгия) после неудачного падения на закрытом для посещений катке погибла уроженка России. Сведения об инциденте появились в издании Nieuwsblad.
Сообщается, россиянка упала и со всей силы ударилась головой об лед. Сопровождавшие ее лица вызвали скорую помощь. Пострадавшую, упавшую в обморок, обследовали врачи, но от дальнейшей помощи она отказалась. Утром женщине стало плохо и ее доставили в медучреждение в критическом состоянии.
В Бельгии россиянка отдыхала с друзьями. Начато расследование. Полицейские выясняют, как молодые люди попали на закрытый каток.
Сообщается, россиянка упала и со всей силы ударилась головой об лед. Сопровождавшие ее лица вызвали скорую помощь. Пострадавшую, упавшую в обморок, обследовали врачи, но от дальнейшей помощи она отказалась. Утром женщине стало плохо и ее доставили в медучреждение в критическом состоянии.
В Бельгии россиянка отдыхала с друзьями. Начато расследование. Полицейские выясняют, как молодые люди попали на закрытый каток.
Автор: Джанабилова Татьяна П